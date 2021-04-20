24 апреля в каждом регионе страны пройдет Всероссийских субботник, посвященный теме городской среды и экологичного поведения. Мероприятие, которое состоится в последнюю субботу апреля при поддержке Минстроя России, позволит сознательным горожанам принять участие в благоустройстве и стать частью позитивных изменений в их городе и в России в целом.

В субботнике смогут принять участие все желающие. Запланированы традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

Проведение субботников поддержат волонтеры, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства. Как отметил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев, жители региона определили 178 общественных территорий во всех 42 районах области: это скверы, парки, площади, набережные, площади. Подготовлены дизайн-проекты пространств. Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. Волонтеры расскажут о том, как пользоваться платформой, также через них можно будет проголосовать.

На субботниках жители смогут пообщаться с общественными кураторами — людьми, ответственными за проекты на платформе: они расскажут, какие территории в городе могут попасть в перечень на формирование комфортной городской среды в следующем году и какие элементы благоустройства там могут появиться.

— Участие в субботниках — это добрая традиция, которая сближает россиян и их города, приобщает их к заботе о окружающем их пространстве, дает им возможность сделать полезное дело. Акция будет действительно масштабная, ведь Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем — это благоустройство, экология, обучение. За счет разных форматов принять в ней участие сможет каждый неравнодушный россиянин. Я сам всегда с удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, поэтому и в этом году обязательно присоединюсь к субботнику в одном из наших городов. Приглашаю и вас! – прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.