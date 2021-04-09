В Саратовской области 10 апреля пройдет забег «Звездный путь», посвященный 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Ежегодно, в апреле на территории области проходит агитационный легкоатлетический забег, посвященный Всемирному Дню космонавтики. В 2021 году участники выйдут на старт уже в 43 раз.

Спортсмены и любители бега преодолеют дистанцию длиной около 14 км. Забег пройдет в селе Квасниковка, участники начнут свой путь от начала велодорожки и финишируют в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина в районе автодрома.

Кроме приятных впечатлений, участники получат и памятные подарки.

— Стараюсь не пропускать знаковые забеги на территории области. Тем более в нашем регионе марафон к месту приземления – это одна из традиций, которую в свое время заложил легендарный пропагандист бега Юрий Яковлев. Я с 10 лет занимаюсь легкой атлетикой. Но именно бег приносит мне наибольшее удовольствие. Участвовать будем вместе с супругой. Это лучший вариант семейного отдыха. Иногда, когда есть небольшие дистанции, в таких мероприятиях принимают участие и наши пятеро детей, но 14 километров для них это много. Уверен, что многие наши спортсмены и любители бега обязательно примут в забеге «Звёздный путь», — рассказал двукратный участник Олимпийских игр Леонид Швецов.