Днем 10 марта в Балакове токарь организации по производству вагонов для перевозки грузов получил травму.

Как сообщили в региональном СУ СКР, рабочий трудился на токарном оборудовании в механическом цехе.

В какой-то момент один из элементов токарного оборудования неожиданно отлетел в направлении рабочего.

В результате происшествия мужчина получил повреждение в области головы. Потерпевший был госпитализирован.

В настоящее время следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося.