Днем 10 марта в Балакове токарь организации по производству вагонов для перевозки грузов получил травму.
Как сообщили в региональном СУ СКР, рабочий трудился на токарном оборудовании в механическом цехе.
В какой-то момент один из элементов токарного оборудования неожиданно отлетел в направлении рабочего.
В результате происшествия мужчина получил повреждение в области головы. Потерпевший был госпитализирован.
В настоящее время следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося.