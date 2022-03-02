Сегодня, 2 марта, в Саратовской области начала работу горячая линия для предпринимателей. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

— Как и договаривались с бизнес-сообществом, Правительство области открыло горячую линию о мерах государственной поддержки и принимаемых решениях в текущей экономической ситуации. Она организована на базе центра предпринимателя «Мой бизнес», — отмечает Бусаргин.

Обратиться на горячую линию могут предприниматели и самозанятые граждане по телефону 8-800-301-43-64.

Все поступившие обращения и вопросы будут перенаправлены в Правительство Саратовской области для дальнейшей проработки и принятия решений.