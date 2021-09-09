Около тысячи жителей села Титоренко Безымянского района уже долгое время не получают почту, письма и посылки от родных и близких из-за закрытого отделения связи. В это же время сотрудники почты посёлка Приузенского в Александрово-Гайском районе работают в помещении, где течёт кровля и нет отопления.

Два сельских почтовых отделения в Саратовской области находятся в ужасном состоянии. Об этом сообщил руководитель Центра развития Саратовской агломерации

Однако руководство Саратовского управления федеральной почтовой связи, по словам Стрелюхина, эти проблемы важными и безотлагательными не считает.

—Неоднократно в течение нескольких месяцев я инициировал обращения руководству структуры с просьбой разобраться в ситуации. Никаких действий предпринято не было. Такое безответственное, наплевательское отношение к своим сотрудникам и обязательствам перед гражданами заставляет сомневаться в компетентности руководителей саратовской почты, — высказался он.

Он отметил, что не собирается оставлять эту ситуацию без внимания.