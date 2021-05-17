За время выборов в Саратовской области 14-16 мая работало около 1,7 тысячи общественных наблюдателей только от Общественной палаты, а всего до трёх тысяч наблюдателей. Об этом на брифинге в Общественной палате Саратовской области 17 мая сообщил ее председатель Борис Шинчук.

Общественные наблюдатели, делегированные на выборы от Общественной палаты, все три дня, пока шло голосование, работали на избирательных участках по всем четырем округам.

— В целом все было спокойно. Возникавшие вопросы решались, как говорится, в рабочем порядке. Наши наблюдатели отметили, что приезжие помощники со стороны некоторых кандидатов вели себя агрессивно, были заточены на конфликты. Оперативная группа выезжала по избирательным участкам в Саратове и в районах области, следили за проведением выборов, за соблюдением санитарно-эпидемиологичеких норм. Это хороший опыт, у нас масса материалов для анализа. С учётом этого внесём корректировки в процесс обучения наблюдателей в будущем, — рассказал Шинчук.

Представитель НОМ Никита Спесивов отметил, что на карте сообщений, которыми пользовались наблюдатели, было кроме замечаний и жалоб много позитивного контента.

— Наблюдатели от Палаты отработали на мой взгляд очень хорошо, — заметил Спесивов.

Конечно, провокации были, как например, требования закрытия туалетов на участках.

— Смешно вроде, но это же было, на следующих выборах придумают, что в туалет будут пускать только по партбилеты и с уплаченными членскими взносами, — пошутил Борис Шинчук.

Выброс двух бюллетеней, который произошел на одном из участков, по его мнению, чистая провокация, чтобы кинуть грязь в сторону выборов именно в Саратовской области.

— Если две пачки вбросили — тут есть о чем говорить, зачем это сделано. Но два бюллетеня — это понятно, для провокации, — заметил Шинчук.

Представитель мобильной группы Общественной палаты Денис Соболев заявил, что «привезенные в Саратовскую область «политические боевики» вели себя агрессивно, действовали с целью дискредитировать выборы. Хорошо, что приехали сейчас, мы проанализируем их действия и к выборам в госдуму будем готовы отвечать на них».

— Будем работать с тем, чтобы наши наблюдатели были к таким вопросам и действиям готовы, не у всех же есть юридическое образование, — заметил Шинчук.

Он отметил, что в отличие от приезжих наблюдателей, в чью бескорыстность было сложно поверить, общественники работали на совесть, бескорыстно.

Председатель палаты анонсировал, что к выборам в госдуму корпус наблюдателей от Общественной палаты будет увеличен до шести тысяч человек.

Напомним, 14-16 мая в регионе проводились довыборы в областную думу по четырем одномандатным округам. Предварительные итоги голосования сегодня утром озвучены в областном избиркоме.