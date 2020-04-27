Шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще 15 человек на кислородной поддержке. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

На сегодняшний день находятся под наблюдением порядка двух тысяч человек, снято — с 5,654 тысячи саратовцев. Из 327 заболевших 178 мужчин и 149 женщин. Среди общего числа 21 ребенок. 77 случаев завозных. Число выздоровевших достигло 37.

Уже в 29 районах региона есть заболевшие covid-19.

В настоящее время работает восемь лабораторий по забору анализов для выявления коронавирусной инфекции: две — федеральные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» и РосНИПЧИ «Микроб», четыре от местной сети — городские клинические больницы № 2 и 10 и Саратовская детская инфекционная клиническая больница № 5, и две частные — «Медицинский Di центр» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина».