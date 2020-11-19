После реализации грантов, которые получили СМИ Саратовской области для освещения важных тем, в регионе стало гораздо больше публикаций на эту тему.

На телевидении вышло около 300 сюжетов и программ, свыше 1,7 тысячи материалов в интернет-изданиях, более 250 полос в печатных СМИ.

Отметим, что третий год Саратовское региональное отделение Союза журналистов России является оператором грантового конкурса, на который выделяются средства из бюджета области. В этом году, к примеру, победителями стали 62 проекта. К началу этого месяца реализация составила 75 процентов.

Журналисты представили глубокие и эксклюзивные работы о подвигах земляков в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Так, издательский дом «Волга-Медиа» реализовали проект «Карта памяти Саратовской области», публикуя материалы, посвященные каждому из районов.

—Но есть в этом проблемные вопросы, ведь судьба финансирования программы на сегодняшний день до конца не ясна. Так сложилось, что мы не попадаем на начало бюджетного года. Выделение средств на конкурс происходит среди года, когда сверстаны проекты, планы и бюджеты редакций. Но в этом году нашей отрасли особенно трудно, как и другим. Конечно, хотелось бы большего понимания со стороны областных законодателей. Считаю, что именно сегодня как никогда важно развивать цивилизованные партнерские отношения со СМИ, поддерживать развитие социальной журналистики, в том числе и финансово. Хочу призвать парламентарии отбросить политические и человеческие амбиции, услышать мнение экспертов и специалистов в области медиа, — отметила Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.