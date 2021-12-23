Градозащитный совет региона выступил ранее с заявлением о том, что при производстве реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения — Усадьбы Нарышкиных «Раздолье» в селе Пады Балашовского района рабочими была уничтожена наиболее ценная часть усадьбы. Несмотря на намерения реставрировать самую старую часть здания, она была разрушена.

В связи с данным обращением общественников Следственным отделом по городу Балашов СУ СКР организована доследственная проверка по изложенным фактам.

Назначен ряд экспертиз. Проводится расследование.

Между тем, члены Градозащитного совета отметили оперативность реакции СКР на произошедшее и надеются на компетентное рассмотрение вопроса.