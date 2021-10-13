Представитель Роспотребнадзора Надежда Матвеева на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что в Саратовской области может быть расширена категория граждан, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной.

По ее словам, в регионе замедлились темпы вакцинации, но ее обязательность положительно сказывается на ситуации.

—Продумывается дальнейшая тактика по обязательной вакцинации. Возможно, она будет дополнена еще какими-то профессиональными группами, — добавила Матвеева.

Сейчас обязательная вакцинация введена для чиновников, работников общепита, сферы услуг, транспорта и педагогов.