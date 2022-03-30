В Саратовской области уже пять предприятий сообщили о переводе части своих сотрудников в режим неполной занятости или простоя.

Об этом проинформировал в своем Telegram-канале председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Напомним, ранее сообщалось о трех компаниях, заявивших о временной приостановке работы.

Сами компании не называются на официальном уровне, но точно известно, что среди них сеть ресторанов фастфудов «Макдональдс».

Уточняется, что одно из вставших в простой предприятий сокращает рабочее время для сотрудников из-за сезонного характера работы, но сотрудники будут получать зарплату.

Бусаргин напомнил, что в банке занятости Саратовской области на данный момент имеется почти 30 тысяч вакансий.