Поездки для пассажиров общественного транспорта выросли в цене в Балакове Саратовской области.

С 15 января на городском автобусном маршруте регулярных перевозок № 15 стоимость проезда выросла на 2 рубля, составив 25 рублей при безналичной оплате и на 5 рублей до 27 рублей — при наличной оплате с человека.

Частные перевозчики увеличили стоимость проезда до 27 рублей без учета способа оплаты.

По Балаковскому району стоимость проезда выросла с 2,50 рублей до 3,00 рублей за 1 км.

Саратов ещё ждет повышение цены с 23-х нынешних рублей до 29 с 1 мая этого года.

В Энгельсе уже возят пассажиров за 26 рублей, а проезд по маршруту Саратов- Энгельс равен 29 рублям.