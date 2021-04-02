Вчера, 1 апреля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о затоплении дороги к селу Данилкино из-за паводка.
Минтрансу региона вместе с главой района поручено устранить последствия в течение трех часов. На место уже направлена дорожная техника.
Ситуация находится на контроле, особое внимание уделяется состоянию всех дорог к населенным пунктам.
пошлым летом с помпой приняли а трубу видимо положили диаметром менше нужного
Как там вообще ещё есть дорога за последние 20лет толь в 2020 г. дырки залотали администрации спасибо
Дороги вообще во всем районе и городе смыло.