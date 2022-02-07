Состоялось первое заседание рабочей группы по развитию среднего профессионального образования в Саратовской области. В ее состав вошли руководители колледжей и техникумов, профильных министерств и ведомств.

В условиях нашей растущей экономики мы повсеместно сталкиваемся с нехваткой представителей рабочих профессий: каменщики, сварщики, слесари различных профилей, наладчики, швеи и другие. Дефицит в основном ощущается в строительстве и производстве. Кадры также востребованы в связи с реализацией инвестиционных проектов.

Предстоит серьезная работа, в основу которой должен лечь анализ потребностей экономики. Времени на эти процессы не так много. Все образовательные программы должны быть жестко увязаны с реалиями. Какие-то специальности необходимо сократить, заменив их на новые. Это позволит экономике развиваться, а также максимально заполнит наши техникумы и колледжи.

По словам министра труда и социальной защиты Сергея Егорова, из 28 тысяч представленных на сегодняшний день вакансий на рабочие специальности приходится 57%. Большое количество предложений работодателей сосредоточено в обрабатывающем производстве (около 6 тысяч).

Вся информация о потребности в кадрах в тех или иных сферах должна аккумулироваться в министерстве образования. Также необходимо создать площадку для постоянного диалога с работодателями. Итогом этой работы станет программа развития среднего профессионального образования.