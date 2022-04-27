Оперативный штаб разрешил провести массовые мероприятия ко Дню Победы.

Об этом сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Оперативным штабом области принято решение точечно смягчить ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, введённые из-за угрозы распространения коронавируса.

Текущая эпидемиологическая обстановка позволяет полноценно провести праздничные мероприятия 8 и 9 мая, приуроченные ко Дню Победы. В их числе парад на Театральной площади, акция «Бессмертный полк» и торжество в Парке Победы.

Соблюдение санитарных требований на всех мероприятиях при этом остаётся обязательным, так как сохранение здоровья граждан — главное условие. Будет увеличено количество входов на территории проведения праздников. При входе жителям будут измерять температуру.

— Отдельно поставил перед профильными структурами задачу обеспечить усиленную работу общественного транспорта после завершения мероприятий.

Подчеркну, что участие граждан в любых мероприятиях и акциях памяти является добровольным. Любые попытки навязывания к участию недопустимы и будут жестко пресекаться, — заверил Бусаргин.