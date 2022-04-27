Оперативный штаб разрешил провести массовые мероприятия ко Дню Победы. 

Об этом сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин

Оперативным штабом области принято решение точечно смягчить ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, введённые из-за угрозы распространения коронавируса.

Текущая эпидемиологическая обстановка позволяет полноценно провести праздничные мероприятия 8 и 9 мая, приуроченные ко Дню Победы. В их числе парад на Театральной площади, акция «Бессмертный полк» и торжество в Парке Победы.

Соблюдение санитарных требований на всех мероприятиях при этом остаётся обязательным, так как сохранение здоровья граждан — главное условие. Будет увеличено количество входов на территории проведения праздников. При входе жителям будут измерять температуру.

Отдельно поставил перед профильными структурами задачу обеспечить усиленную работу общественного транспорта после завершения мероприятий.

Подчеркну, что участие граждан в любых мероприятиях и акциях памяти является добровольным. Любые попытки навязывания к участию недопустимы и будут жестко пресекаться, — заверил Бусаргин. 

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