В Саратовской области отменяются ограничения на предоставление социальных услуг — спортивные, досуговые и экскурсионные мероприятия, а также групповые занятия. Соответствующее постановления правительства региона вступает в силу с сегодняшнего дня, 4 июня за подписью его председателя Романа Бусаргина.

Документ разработан в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача региона.

Сохраняются только ограничения на досуговые и развлекательные мероприятия в помещениях, расположенных в торговых центрах — при условии соблюдения санитарных правил.

Кроме того, теперь дети до 16 лет могут ходить группами или одним классом в театры, дома культуры, музеи, концертные организации.