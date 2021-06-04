Со 2 июня в Азово-Черноморском бассейне завершился нерестовый запрет. Теперь в Саратовской области можно ловить рыбу с лодок на реках Хопер, Медведица и всех их притоках.

С 11 июня для любительской и спортивной рыбалки открывается Саратовском водохранилище со всеми впадающими реками — Малый Иргиз, Чигра и так далее. С 26 июня запрет снимается на реках Большой и Малый Узень с притоками.

Правила нерестового запрета на Волгоградском водохранилище Волги будут действовать до 1 июля. До этого времени удить можно только с берега, без использования плавательных средств.