В связи с разрушением части исторической Усадьбы Нарышкиных «Раздолье» в селе Пады Балашовского района Градозащитный совет при Саратовской областной Думе сделал заявление.

Публикуем текст заявления полностью.

«Участники Градозащитного совета при Саратовской областной Думе считают снос части Усадьбы «Раздолье» в Падах вандализмом и преступлением всероссийского масштаба. Уничтожена наиболее старая и наиболее ценная часть усадьбы – объекта культурного наследия федерального значения. Действия неквалифицированных рабочих, нанятых подрядчиком ООО «Таласса» (г. Москва, генеральный директор – Чернушевич Галина Петровна), вызывают ужас и негодование.

По нашим сведениям, подрядчик совершил снос части реставрируемого Женского корпуса усадьбы самовольно, вопреки проекту ремонтно-реставрационных работ, разработанному Проектным бюро «Новый город». Согласно проектной документации, полный демонтаж деревянной части усадебного дома не предполагался. Сруб должен был быть реставрирован методом лифтинга и протезирования пораженных гнилью участков с целью устранения локальной аварийности. Вместо этого ООО «Таласса» пошло путем варварского разбора – от старейшего строения Падов остались лишь фундамент и печь.

На сегодняшний день в Падах фактически утрачена деревянная, обложенная кирпичом часть Женского корпуса с парадным крыльцом на резных столбах и деревянная терраса западного фасада. Мы не верим заявлению подрядчика о том, что терраса «упала сама». Мы сомневаемся, что разбор крыльца и террасы производился по реставрационным правилам, включая маркировку и соблюдение условий хранения. Предполагаем, что собрать эти конструкции в первоначальном виде из аутентичных деревянных элементов уже невозможно. Полноценное воссоздание снесенного объекта также является невозможным ввиду отсутствия дообследования усадьбы в процессе производства работ и уточнения конфигурации скрытых конструкций.

В связи с изложенным полагаем, что действиям ООО «Таласса», дискредитирующим программу сохранения историко-культурного наследия региона, инициированную Председателем Госдумы РФ В.В. Володиным, должна быть дана правовая оценка. Требуем возбудить в отношении ООО «Таласса» уголовное дело по ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Считаем, что заказчик реставрации в лице Министерства культуры Российской Федерации должен расторгнуть договор с ООО «Таласса» и инициировать проверку целевого расходования средств федерального бюджета.

В противном случае недобросовестные подрядчики продолжат под видом реставрации уничтожать наследие на всей территории Российской Федерации.

Галицын Алексей Александрович – журналист, главный редактор Saratovnews.ru, председатель Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Лешуков Владимир Сергеевич – политолог, блогер, краевед, телеведущий, автор проекта «Саратовские артефакты», член Комиссии по историческим памятникам при Главе Саратова, заместитель председателя Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Спирин Евгений Юрьевич – архитектор, председатель «Союза саратовских архитекторов», руководитель архитектурного бюро Spirin Architects, член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Дядченко Сергей Федорович – архитектор, заведующий кафедрой «Архитектуры» СГТУ имени Ю.А. Гагарина, член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Васильева Виктория Валерьевна – архитектор, доцент кафедры «Архитектуры» СГТУ имени Ю.А. Гагарина, автор ряда проектов реставрации исторических памятников Саратова, член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Дудина Лариса Вячеславовна – ландшафтный архитектор, член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Назимов Дмитрий Владимирович – архитектор, член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Жабкин Денис Анатольевич – блогер, краевед, создатель авторских экскурсий по Саратову, член Комиссии по историческим памятникам при Главе Саратова, член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Ермишин Александр Владимирович – лидер «ТомСойерФест-Саратов», руководитель регионального общественного движения «Жить здесь!», член Общественной палаты Саратова, член Комиссии по историческим памятникам при Главе Саратова, член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Зайченко Николай Александрович – директор Хвалынского краеведческого музея, координатор «ТомСойерФест-Саратов: проект Кибальников», член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Ким Николай Олегович – редактор сайта «Фотографии старого Саратова» (oldsaratov.ru), член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Сорокин Игорь Владимирович – краевед, директор АНО Культурный центр «Дом Гектора Баракки», эксперт Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Карачаровская Марина Владимировна – менеджер культурных проектов АНО Культурный центр «Дом Гектора Баракки», член Градозащитного совета при Саратовской областной Думе;

Музалевский Максим Евгеньевич – краевед, эксперт по внутреннему туризму, автор проекта «Саратовская фототропа», эксперт Градозащитного совета при Саратовской областной Думе.