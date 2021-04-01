Министерство здравоохранения области подвело некоторые итоги развития системы медицинской помощи в 2020 году.

Основными приоритетами являются усиление профилактики и пропаганда здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи с целью увеличения ее видов, объемов и качества; укрепление кадрового потенциала учреждений здравоохранения. Этому способствует реализация инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», областных программ развития здравоохранения.

Так, работа по развитию службы родовспоможения и детства в области позволила по итогам 2020 году на 14,3 процента снизить уровень младенческой смертности – с 4,2 до 3,6 случая на тысячу родившихся живыми. Это позволило войти в первую тройку регионов ПФО с положительной динамикой данного показателя.

По итогам прошлого года смертность от новообразований в регионе снизилась на 2,2 процента, от инфекционных болезней – на 12,5 процента, в том числе туберкулеза – на 3,8 процента. Отмечается снижение заболеваемости туберкулезом по сравнению с прошлым годом на 21,3 процента, заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 33,9 на 100 тысяч населения, что на 24,5 процента ниже уровня прошлого года.

В 2020 году снижение заболеваемости зарегистрировано также по другим нозологиям: острым кишечным инфекциям на 35,6 процента, острому вирусному гепатиту В на 27,3 процента, хроническим вирусным гепатитам на 49,7 процента, коклюшу в 3,3 раза, ветряной оспе на 43,5 процента, кори в четыре раза, менингококковой инфекции в 2,8 раза, по острому вирусному гепатиту А на 13,8 процента, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – в 17,8 раза.