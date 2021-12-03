Сегодня, 3 декабря замминистра здравоохранения области Денис Грайфер озвучил актуальные цифры по коронавирусу.

По его словам, сейчас чаще болеют коронавирусом женщины, чем мужчины: 61 к 39%.

В стационарах на сегодняшний день остаются на лечении 2 378 человек, из них 2 195 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На кислороде лечатся 728 человек, на ИВЛ — 230.

На данный момент от коронавируса привились 1 106 766 саратовцев, полностью закончили вакцинацию 955 111 человек.

Также чиновник отметил, что полностью прошли ревакцинацию 23 тысячи человек.