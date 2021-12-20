В Саратовской области за неделю родились три двойни.

В Саратове, Энгельсе и Балакове за неделю зарегистрировали 239 малышей. Больше мальчиков — 123 к 116.

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Саратовцы назвали свои детей редкими именами: Аниса, Дэвид, Розалия и Потап.