В 2020 году саратовские родители не поскупились на необычные имена для своих детей.

Руководитель Управления ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева на сегодняшней конференции в пресс-центре “КП-Саратов” рассказала, что на свет появились две Рианны, Офелия, Флора, Ителла, Адель, Лиянта, Октавия.

Троих малышек называли двойными именами — Ева-Аврора, Анна-Луиза, Ребекка-Изабелла.

Родители мальчиков не отстают: новорожденных назвали Зорро, Гамлет, Панайот и Эрнест-Эриком.

Юлия Пономарева вспомнила, что в Саратовской области рождалась девочка по имени Ромашка. Ей стало интересно встретиться с ее мамой и узнать, какого живется девочке с таким именем.