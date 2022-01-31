В Саратовской области родились еще 211 малышей — 113 мальчиков и 108 девочек.

Родители назвали их редкими именами — Давыд, Игнат, Стелла, Изабелла, Тихон.

В областном центре стало на три пары двойняшек больше.

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