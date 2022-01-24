Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области родились Клим и Элестер РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области родились Клим и Элестер По Новости Саратова - 24.01.2022 22 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber По итогам прошлой недели в Саратовской области зарегистрировано 218 новорожденных. Это 107 девочек и 111 мальчиков. В Саратове стало на одну пару больше двойняшек. Самыми редкими именами недели стали Клим, Эстер, Зинаида, Леонард и Марк. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пенсионерка пострадала в столкновении легковушек в Саратове Валерий Радаев взлетел в рейтинге губернаторов РФ с предложением урезать на четверть пенсии чиновников С начала января в Саратове выпало 240% от месячной нормы осадков ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пенсионерка пострадала в столкновении легковушек в Саратове Новости Саратова - 24.01.2022 0 В Заводском районе Саратова вчера произошло ДТП. В 0:50 напротив дома № 23 по улице Азина столкнулись "Huyndai Accent" под управлением 31-летнего водителя и "Lada... В Саратовской области родились Клим и Элестер 24.01.2022 Валерий Радаев взлетел в рейтинге губернаторов РФ с предложением урезать на... 24.01.2022 С начала января в Саратове выпало 240% от месячной нормы осадков 24.01.2022 Злостный алиментщик из Саратова отправился на общественные работы 24.01.2022