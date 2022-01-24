По итогам прошлой недели в Саратовской области зарегистрировано 218 новорожденных.

Это 107 девочек и 111 мальчиков.

В Саратове стало на одну пару больше двойняшек.

Самыми редкими именами недели стали Клим, Эстер, Зинаида, Леонард и Марк.

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