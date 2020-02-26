Саратовцы продолжают называть новорожденных необычными именами, пишет управление по делам ЗАГС.

В первом месяце 2020 года в регионе родилось 1615 малышей, из которых 820 мальчиков и 795 девочек. Наибольшее количество малюток зарегистрировано в областном центре — 694 ребенка, в Энгельсе — 239 и Балакове — 112.

Самыми популярными именами по прежнему остаются Артем и София. Но некоторые родители подходят к процессу выбора имени со всей креативностью. Так, некоторых девочек в новом году назвали Матильда и Богдана, а мальчикам дали греческие имена Илларион и Демид.