Родители продолжают называть своих детей необычными именами. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС саратовской области.

Как и прежде одними из самых популярных имён стали Артём и София. На втором месте этого рейтинга Александр и Анна, а замыкают топ-3 популярных имён Михаил и Полина.

Кроме того, за первые три месяца 2020 года в Саратовской области родились Тамерлан, Соломон, Даниль, Омар, Эстер, Ариадна, Матильда и Монте.

В Управлении напомнили, что с 28 марта и до особого распоряжения территориальные отделы ЗАГС ведут работу по предварительной записи. Оформить свидетельство о рождении можно через портал Госуслуги или записаться на прием в отдел ЗАГС по месту жительства по телефону или электронной почте.