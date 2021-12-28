За минувшую неделю в Саратовской области родился 231 ребенок.

Среди них больше девочек — 116 против 115.

Родители продолжают называть детей редкими именами. Это Анита, Герман, Лилиана, Роксана и Паулина.

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