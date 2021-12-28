Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области родились Роксана и Анита РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области родились Роксана и Анита По Новости Саратова - 28.12.2021 46 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber За минувшую неделю в Саратовской области родился 231 ребенок. Среди них больше девочек — 116 против 115. Родители продолжают называть детей редкими именами. Это Анита, Герман, Лилиана, Роксана и Паулина. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове загорелся Nissan Qashqai Регоператор: уровень собираемости платы за услугу в Саратовской области превысил общероссийский на 8% В 2022 году в Саратове планируют восстановить еще шесть памятников архитектуры ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове загорелся Nissan Qashqai Новости Саратова - 28.12.2021 0 В Ленинском районе Саратова произошло ЧП. На 4-й Прокатной улице вечером 26 декабря вспыхнул Nissan Qashqai. Прибывшие пожарные потушили пламя на моторном отсеке площадью в один... В Саратовской области родились Роксана и Анита 28.12.2021 Регоператор: уровень собираемости платы за услугу в Саратовской области превысил общероссийский... 28.12.2021 В 2022 году в Саратове планируют восстановить еще шесть памятников архитектуры 28.12.2021 Под Саратовом месяц ищут 53-летнего мужчину 28.12.2021