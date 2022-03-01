В предстоящие праздничные дни в Саратовской области изменится расписание нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

На 5 и 8 марта назначено курсирование пригородных поездов по маршрутам Саратов-1 – Ершов – Озинки, Саратов-1 – Красный Кут – Александров Гай, Тарханы – Овражная. На 6 и 9 марта назначено курсирование пригородных поездов по маршрутам Озинки – Ершов – Саратов-1, Александров Гай – Красный Кут – Саратов-1, Овражная – Тарханы.

Также в связи с переносом выходного дня с субботы на понедельник из графика выведены пригородные поезда, следующие по маршрутам Саратов-1 – Ершов – Озинки (4 марта), Озинки – Ершов – Саратов-1 (5 марта), Тарханы – Карамыш (5 и 8 марта), Карамыш – Тарханы (6 и 9 марта).