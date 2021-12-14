1 декабря в Саратовской области итоговое сочинение писали 9051 выпускных классов, три обучающихся учреждений среднего профессионального образования и один выпускник прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

По результатам проверки муниципальными предметными комиссиями успешно справились с сочинением 99 % школьников, с изложением 100%.

-Итоговое сочинение прошло в спокойном рабочем режиме, сообщений о сбоях и нарушениях не поступило. Темы сочинений были опубликованы своевременно. Выпускники узнают свои результаты до 15 декабря, — проинформировал министр образования области Михаил Орлов.