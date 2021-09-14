Се период с начала 2021 года в Саратовской области 8454 пары решили узаконить свои отношения. Такую информацию предоставило управление по делам ЗАГС Правительства области.

Этот год был щедр на «красивые» даты. Самой популярной из них оказалась 21.08.21, в которую дворец бракосочетаний работал с 9:00 до полуночи. В «красивые» даты 2021 года свои отношения зарегистрировали более 980 пар.

За прошедший период с начала текущего года 6807 пар решили расторгнуть свои отношения. Больше всего разводов приходилось на возрастную категорию 25-34 года.