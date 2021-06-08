В Саратовской области за пять месяцев 2021 года произошло 3,157 тысячи пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

От этого числа 2,242 тысячи возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем, 437 — из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов. Из-за неисправности печей и теплоустановок — 199, по вине лиц в нетрезвом состоянии — 49. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ приводили к возгоранию 14 раз. 15 пожаров случилось из-за шалости детей с огнем. Сухая трава и мусор горели 1,748 тысячи раз, 133 — машины. 30 процентов от общего числа возгораний произошли в частном секторе.

В результате ЧП травмы получили 67 человек, погибли 73, из них двое детей.

По сравнению с прошлым годом возгораний стало меньше, а техногенных — больше, на семь процентов.

Больше всего граждан погибли из-за неосторожного обращения с огнем — 45 человек, а 18 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.