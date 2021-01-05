В Саратовской области с начала года произошло 49 пожаров, в результате чего один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из них два резонансных — на 1-м Станционном проезде, сгорело восемь квартир общей площадью 350 квадратных метров и в Татищевском районе. Там вспыхнул многоквартирный дом на улице Шигаева, огонь уничтожил семь квартир общей площадью в 150 квадратных метров. Вчера, 4 января, горело производственное здание на Московском шоссе, в которой располагалась станция техобслуживания, сгорели восемь машин.

Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.