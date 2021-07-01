На сегодняшней пресс-конференции в «КП-Саратов» начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин и главный государственный инспектор области по маломерным судам Артем Голубев рассказали о несчастных случаях на воде.

За выходные утонули десять человек в необорудованных местах для отдыха. Основные причины — опьянение, неумение плавать и быстрое течение реки. И это существенно больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что гибель детей связана либо с отсутствием контроля либо тем, что взрослые сидят в телефонах и не смотрят должным образом за несовершеннолетними. В Саратове и Энгельсе на пляжах будут проводиться мастер-классы по безопасности и правилам поведению на воде.

Всего за выходные было проверено 45 пляжей, не все из них получили разрешение Росприроднадзора. В 2020 было открыто 30 пляжей. Кроме того, идет активная работа по побуждению водопользователей к оформлению пляжей. Строго следят и за организацией «соляриев». Если собственник турбазы заключил договор по использованию базы, то должен организовать там пляж, обязан. Уклонение от этого в течение трех лет повлечет за собой разрыв договора. Такой случай уже есть в Хвалынском районе. А если в таком солярии утонет человек, то ответственность ляжет на собственников.