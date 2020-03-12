Стоимость товаров и услуг в Саратовской области упала на 0,8 процента. Такую статистику приводит Саратовстат.

За прошедший месяц подешевели продовольственные товары на 1,3 процента, непродовольственные на 0,3, а платные услуги на 0,4 процента.

В феврале саратовцы в среднем отдавали за минимальный набор продуктов 3,378 тысячи рублей. Это значительно дешевле потребительской корзины в Нижнем Новгороде — 3,822 тысячи и Пермском крае — 3,844.

Самые дорогие продукты оказались в Самаре. Там жители тратят на них минимум 3,975 тысяч рублей.