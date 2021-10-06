Саратовская область заняла пятое место во всероссийском рейтинге и первое место среди регионов ПФО с самыми дешевыми санаториями.

В них «осенний» отдых обойдется в среднем в 1960 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Региональный председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала, что в Саратовской области 20 организаций предоставляют санаторно-курортные услуги. Это санатории, профилактории, реабилитационные центры.

По ее словам, здесь единовременно размещаются более четырех тысяч человек. Учреждения специализируются на лечении системы кровообращения, органов дыхания, на болезнях костно-мышечной системы и органов пищеварения, нервной системы и других.