В Саратовской области на 31 мая стоимость минимального набора продуктов питания из 30 наименований составляет 4,28 тысячи рублей. Область занимает третье место в ПФО, что свидетельствует о низком уровне цен на основные продукты питания.

C 25 мая по 31 мая снизились цены по девяти продуктам питания на 0,1 – 9,2 процента, в том числе: на огурцы свежие – на 9,2 процента, яйца куриные – на три процента, яблоки – на 2,2 процента, свинину – на 0,7 процента.

Цены не изменились на масло сливочное, масло подсолнечное, сыры, сахар, муку, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, чай и соль.

Среди регионов ПФО в Саратовской области самые низкие цены по пяти продуктам питания, входящим в минимальный набор: на баранину, масло подсолнечное, маргарин, хлеб ржаной и ржано-пшеничный и рис. А среди регионов РФ — самые

Среди регионов РФ в Саратовской области самые низкие цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, маргарин, рис, масло подсолнечное (третье место), творог (четвертое место), молоко и пшено (пятое место).

В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и услуг министерством проводится ежемесячный мониторинг товарных запасов в объектах розничной торговли области, объем которых на 1 мая 2021 года составил 26,9 миллиарда рублей или на 42 дня торговли. Сформированные товарные запасы обеспечивают бездефицитность рынка товаров и стабильность спроса населения, в том числе на основные продовольственные товары. В мае выросли запасы сахара, соли, макаронных изделий.

В мае – июне отмечена тенденция снижения розничных цен на яйцо, овощи закрытого грунта (огурцы, помидоры). Не наблюдается увеличения розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия, крупы (в том числе рис и гречку), макаронные изделия, муку, молочную продукцию, мяса птицы.

В случае выявления в ходе мониторинга фактов необоснованного роста цен, информация оперативно направляется в УФАС России по Саратовской области, УФНС России по Саратовской области и прокуратуру Саратовской области. Также вопросы ценовой политики обсуждаются в ходе еженедельных ВКС с Минпромторгом России.

Удорожание некоторых овощей связано, в первую очередь, с сезонным фактором и с появлением плодовоовощной продукции местного производства ситуация с ценами будет меняться в лучшую сторону.