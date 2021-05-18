Сегодня, 18 мая, в Саратовской области ожидается жаркая погода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Столбик термометра поднимется до +30…+35 градусов, порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Осадков не ожидается.

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