Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области сегодня ожидается жара РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области сегодня ожидается жара По Новости Саратова - 18.05.2021 74 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 мая, в Саратовской области ожидается жаркая погода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Столбик термометра поднимется до +30…+35 градусов, порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Осадков не ожидается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Николай Панков помог балаковцам добиться ремонта дворовых территорий Саратовские студенты убрали на родниках Кумысной поляны Студенты Президентской Академии провели выездные образовательные мероприятия по цифровой гигиене и этикету ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Николай Панков помог балаковцам добиться ремонта дворовых территорий Новости Саратова - 18.05.2021 0 Сегодня, 18 мая, депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями домов №40,42 и 43 по Набережной Леонова и дома №22 по улице 30 лет... Саратовские студенты убрали на родниках Кумысной поляны 18.05.2021 Студенты Президентской Академии провели выездные образовательные мероприятия по цифровой гигиене и... 18.05.2021 Труп пенсионера обнаружен на Соборной улице в Саратове 18.05.2021 Уволен министр финансов Саратовской области 18.05.2021