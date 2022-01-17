Суд признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти 59-летнего жителя Ивантеевского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

23 сентября прошлого года глава одного из муниципальных образований Ивантеевского района прибыл в село Арбузовка с целью встречи с подрядчиком и осуществлением контроля за ходом работ по капитальному ремонту артезианской скважины и установки пожарного гидранта.

В этот время к главе органа местного самоуправления подошел 59-летний местный житель, который был недоволен тем, что работы производились вблизи его дома. Он оскорбил главу грубыми высказываниями и нанес должностному лицу не менее 4 ударов находившейся у него при себе деревянной палкой по ногам и плечу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.