Накануне, 21 апреля, в Саратовской области от пожара пострадали два частных дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Один из частных домов загорелся днем в селе Синодское на Школьной улице. Огонь площадью 135 квадратных метров тушили три пожарных расчета. Как уточнили в ведомстве, горела кровля и веранда.

Другой двухквартирный панельный дом горел в селе Баскатовка. Огонь площадью 12 квадратных метров тушил один пожарный расчет. Предположительная причина возгорания — замыкание включенного в сеть обогревателя.

В пожарах пострадавших нет.