В Саратовской области отмечается снижение показателя смертности по причине ВИЧ-инфекции (в 2020 году он составил 9,46 случаев на 100 тысяч населения; 2019 год – 14,28) и снижение показателя смертности от СПИДа (0,7 на 100 тысяч населения, что в 1,8 раза ниже показателя 2019 года — 1,27).

Об этом рассказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Саратовской области Алексей Данилов на научно-практической конференции «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в ПФО» в Уфе.

По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией COVID–19, медицинская помощь ВИЧ-инфицированным пациентам в Саратовской области в 2020 году оказывалась в полном объеме, пациенты обеспечивались лекарственными препаратами на 4-6 месяцев, не допускалось снижение темпов лабораторного обследования как пациентов, так и населения области.

За прошедший год были достигнуты целевые показатели по охвату обследованием населения Саратовской области на ВИЧ-инфекцию — 25 процентов. Кроме того, увеличился охват лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, антиретровирусной терапией на 16,4 процента и составил 77,4 процента.

Ежегодный охват химиопрофилактикой во время беременности, родов и новорожденному составляет более 90 процентов.

Отметим, что в области не зарегистрированы случаи внутрибольничного и профессионального заражения ВИЧ-инфекцией.