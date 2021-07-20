Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе.

Она отметила, что за неделю темп снизился на 11 процентов, но при этом ситуация остается напряженной.

И добавила, что в 12 районах отмечено превышение среднеобластных показателей. Речь идет о Балаковском, Балашовском, Новоузенском, Ровенском, Турковском, Саратовском и других.

Зафиксирован рост заболеваемости среди работающего населения — среди промпредприятий на 108 случаев, в сфере услуг на 16, торговли — на 24.