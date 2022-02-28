Саратовстат опубликовал информацию о динамике промышленного производства в Саратовской области. По итогам января этого года по сравнению с январем 2021 года индекс составил 100,4%.

Упали показатели добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, водоснабжения, водоотведения и утилизации мусора.

В рост пошли показатели обеспечения электроэнергией, газом и паром.

Упало производство колбасы, сыров, хлеба и хлебобулочных изделий.

Наибольший рост показало производство говядины и мясных полуфабрикатов, сливочного масла, муки, крупы и тортов с пирожными.

Упало производство шкафов, стульев, оконных блоков, строительного кирпича и топливной древесины.

На высоком уровне остается производство стеклопакетов.