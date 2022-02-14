На 14 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2057 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 167845 человек. Днем ранее заразились 2492 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 134175 человек, за сутки — 623.

На стационарном лечении находятся 2056 человека, на амбулаторном — 26326.

Больше всего заболевших выявилм в Саратове — 1284, Энгельсском районе — 223, Балаковском — 180, Вольском — 67, Ртищевском — 54, Хвалынском — 51, Петровском — 34, Дергачевском — 33, Аркадакском и Ровенском — по 24, Советском — 17, Ершовском — 16, Федоровском — 14, Самойловском — 13, Балашовском — 12.