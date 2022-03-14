На наступившей недели жителей Саратовской области снова ждет морозная погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

С понедельника по четверг в Саратовской области будет облачная погоду с прояснениями и морозами, сообщают синоптики.

Временами в регионе возможны осадки в виде небольшого снега. Ветер северного направления, в порывах он будет достигать 13 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров.

Ночью столбик термометра покажет температуру от -6 до -11 градусов, при прояснении возможно до -17. Днем температура будет от -3 до -8 градусов, на севере региона возможно от -7 до -10.

В конце недели синоптики прогнозируют рост атмосферного давления, на территории региона образуется антициклон. Осадков не будет, однако саратовцев ждут морозы.

В пятницу ночью температура воздуха будет от -13 до -18, на северо-западе от -20 до -23. Днем от -6 до -11.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции напомнили автомобилистам области о соблюдении правил дорожного движения во время непогоды.

Госавтоинспекция призывает горожан к осторожности, в том числе предупреждение касается и пешеходов.