По данным на 2 марта в Саратовской области зарегистрировано 2817 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

За последние дни сегодня снова зафиксирован рост заболеваемости. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 207 125 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 163 382 человека, за сутки — 2 603.

На стационарном лечении находятся 2 242 человека, на амбулаторном — 36 057.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 1541, Энгельсском районе — 274, Балаковском — 271, Балашовском — 135, Ершовском — 105, Вольском — 61.