На 16 января в Саратовской области зарегистрирован 250 новых случаев заболевания коронавирусом.
Прирост к 15 января составил 19 человек.
Об этом сообщает оперативный штаб.
Таким образом, общее количество заболевших в области составляет 136 264 человека.
Выздоровело с начала эпидемии 126 372 человека, за сутки — 594.
На стационарном лечении находятся 1 053 человека, на амбулаторном — 3 802.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 102, Энгельсском районе — 26, Балаковском — 22, Ртищевском — 16, Пугачевском — 11.
Возрастной состав заболевших:
— до 6 лет – 10;
— 7-14 лет – 12;
— 15-17 лет – 4;
— 18-29 лет – 34;
— 30-49 лет – 78;
— 50-64 лет – 53;
— 65 и старше – 59.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:
с пневмонией — 30, с признаками ОРВИ — 214, без симптомов — 6.