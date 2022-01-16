На 16 января в Саратовской области зарегистрирован 250 новых случаев заболевания коронавирусом. 

Прирост к 15 января составил 19 человек. 

Об этом сообщает оперативный штаб. 

Таким образом, общее количество заболевших в области составляет 136 264 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 126 372 человека, за сутки — 594.

На стационарном лечении находятся 1 053 человека, на амбулаторном — 3 802.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 102, Энгельсском районе — 26, Балаковском — 22, Ртищевском — 16, Пугачевском — 11.

 Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 10;

— 7-14 лет – 12;

— 15-17 лет – 4;

— 18-29 лет – 34;

— 30-49 лет – 78;

— 50-64 лет – 53;

— 65 и старше – 59.

 По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 30, с признаками ОРВИ — 214, без симптомов — 6.

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