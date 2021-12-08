В трех районах Саратовской области снят карантин по гриппу птиц. Об этом сообщает Управление ветеринарии при Правительстве.

Со 2 ноября отменили карантин в Семеновском МО Федоровского района. Также с 12 ноября и 19 ноября сняты ограничения в Рукопольском МО Краснопартизанского района.

Со 2 декабря прекратился карантин на территории Верхазовского МО в Дергачевском районе.

В населенных пунктах, где были очаги заболеваемости, вакцинировали 15 907 птиц. Напомним, в течении 90 дней со дня отмены карантина сохраняется запрет на вывоз птиц и инкубационного яйца.