Аграрии Саратовской области в этом году собрали миллион тонн подсолнечника. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального штаба.

Это лидирующий показатель в ПФО и один из самых высоких результатов по стране. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил рабочих с таким результатом.

—Наш регион один из лидеров России по сбору семян подсолнечника. Благодаря стараниям аграриев жители обеспечены продовольственными товарами. Саратовская область активно наращивает объемы переработки сырья, а это добавочная стоимость готовой продукции, дополнительные рабочие места. Огромное спасибо труженикам сельского хозяйства за самоотдачу и профессионализм, — отметил он.