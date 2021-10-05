На сегодняшнем совещании под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Саратовскую область назвали одним из десяти регионов страны с очень высоким уровнем риска распространения среди населения новой коронавирусной инфекции. В совещании от нашего региона принял участие министр здравоохранения области Олег Костин.

Такая же обстановка и по России, также по смертности и от последствий инфекции.

В связи с этим Олег Костин поручил сегодня же начать подготовку к закупкам лекарств для лечения ковида на дому.