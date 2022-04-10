У регионов появится возможность сохранить темпы расселения аварийного жилья. Такую информацию предоставила пресс-служба регионального оперштаба.

Данная возможность появилась из-за перераспределения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, регионы получили право рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья, исходя из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра. До сих пор они пользовались показателями 2019 года.

По новой программе расселят граждан, чьё жильё признано аварийным после 1 января 2017 года. В федеральном бюджете на ближайшие два года на эти цели предусмотрено 45 млрд рублей.